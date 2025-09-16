Teniserke Italije u polufinalu Bili Džin King kupa

Aktuelni šampion ženska teniska reprezentacija Italije plasirala se danas u polufinale Bili Džin King kupa, pošto je u četvrtfinalu u Šenženu pobedila domaću Kinu 2:0.

Prvi poen Italiji donela je Elizabeta Kočareto, koja je pobedila Juan Jue 4:6, 7:5, 7:5. Kineskinja je u trećem setu vodila 5:2, ali je Kočareto uspela da osvoji pet gemova uzastopno i pobedila.

Drugi odlučujući poen aktuelnim šampionkama donela je Džasmin Paolini, pobedom protiv Sinju Van 4:6, 7:6, 6:4.

Posle toga duel dublova je otkazan.

Italija će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Španije i Ukrajine.

Ostali četvrtfinalni parovi su Kazahstan – SAD i Velika Britanija – Japan.

Polufinalni mečevi igraju se 19. i 20. septembra, a finale je na programu 21. septembra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com