Teniserke SAD u finalu Bili Džin King kupa protiv Italije

Teniserke Sjedinjenih Američkih Država plasirale su se danas u finale Bili Džin King kupa, pošto su u polufinalu u Šenženu pobedile Veliku Britaniju 2:0.

Američka selekcija povela je pobedom Eme Navaro protiv Sonaj Kartal 3:6, 6:4, 6:3, posle dva sata i 14 minuta.

Odlučujući poen osvojila je Džesika Pegula protiv Keti Boulter 3:6, 6:4, 6:2, u meču koji je trajao gotovo dva sata.

Reprezentacija SAD će u finalu u nedelju igrati protiv branioca titule Italije, koja je u subotu u polufinalu pobedila Ukrajinu 2:1.

To je 31. finale Amerikanki, ali prvo od 2018. godine.

Selekcija SAD do sada je osvojila 18, a Italija pet trofeja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com