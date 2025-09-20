Teniserke SAD u finalu Bili Džin King kupa protiv Italije

Teniserke Sjedinjenih Američkih Država plasirale su se danas u finale Bili Džin King kupa, pošto su u polufinalu u Šenženu pobedile Veliku Britaniju 2:0.
Američka selekcija povela je pobedom Eme Navaro protiv Sonaj Kartal 3:6, 6:4, 6:3, posle dva sata i 14 minuta.
Odlučujući poen osvojila je Džesika Pegula protiv Keti Boulter 3:6, 6:4, 6:2, u meču koji je trajao gotovo dva sata.
Reprezentacija SAD će u finalu u nedelju igrati protiv branioca titule Italije, koja je u subotu u polufinalu pobedila Ukrajinu 2:1.
To je 31. finale Amerikanki, ali prvo od 2018. godine.
Selekcija SAD do sada je osvojila 18, a Italija pet trofeja.
