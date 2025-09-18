Teniserke SAD u polufinalu Bili Džin King kupa

Ženska teniska reprezentacija SAD plasirala se danas u polufinale Bili Džin King kupa, pošto je u Šenženu u četvrtfinalu pobedila Kazahstan 2:1.

Odlučujući poen osvojio je američki dubl Tejlor Taunzend i Džesika Pegula, pobedom protiv Elene Ribakine i Julije Putinceve 6:2, 7:6.

Prethodno, američka selekcija povela je pobedom Eme Navaro, koja je spasila dve meč lopte protiv Putinceve za 7:5, 2:6, 7:6.

Izjednačila je Ribakina, pobedom protiv Pegule 6:4, 6:1.

Teniserke SAD će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Velike Britanije i Japana.

U drugom polufinalu igraju branilac titule Italija i Ukrajina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com