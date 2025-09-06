Teniski savez SAD traži da TV emiteri cenzurišu eventualno vređanje Trampa na finalu US opena

Američki teniski savez (USTA) zatražio je od emitera Otvorenog prvenstva SAD da cenzurišu sve proteste ili reakcije na pojavljivanje predsednika Donalda Trampa na finalu muškog singla koje će biti odigrano u nedelju.

Prema dopisu koji je poslat emiterima Tramp će biti prikazan na prenosima sa turnira tokom ceremonije pre početka meča, koja uključuje i predstavljanje američke himne, pre finala između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

„Molimo sve emitere da se uzdrže od prikazivanja bilo kakvih prekida ili reakcija koje bi mogle da uslede kao odgovor na prisustvo predsednika“, navodi se u dopisu USTA.

U dopisu se navodi da je Tramp planirao da gleda meč iz apartmana, kao gost sponzora kompanije Roleks, što je dovelo do dodatnog obezbeđenja za događaj.

„Redovno tražimo od naših emitera da se uzdrže od prikazivanja prekida van terena“, rekao je portparol USTA Brendan Makintajer.

TV mreža ESPN nije zvanično komentarisala ovaj zahtev, a nezvanično je saopšteno da je planirano da se Tramp prikaže i da se naglasi njegovo prisustvo kao što se obično radi tokom sportskih događaja, a da se o igri na terenu izveštava kao i obično.

To će inače biti Trampovo prvo pojavljivanje na Otvorenom prvenstvu SAD od 2015. godine, kada je bio kandidat za predsednika. Tada je izviždan u Nacionalnom teniskom centru Bili Džin King, tokom četvrtfinalnog meča između Venus i Serene Vilijams.

Pre nego što se upustio u politiku, Tramp je često gledao mečeve na US openu. Imao je apartman na turniru skoro dve decenije, a odustao je od njega 2017. godine tokom svog prvog mandata.

(Beta)

