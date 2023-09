Teodosić želi trofeje sa Crvenom zvezdom

Košarkaš Crvene zvezde Miloš Teodosić rekao je da se za dva minuta dogovorio sa predsednikom kluba o dolasku, da je potrebno strpljenje za dobre rezultate jer novu ekipu čeka mnogo rada i da želi da oseti kako izgleda osvajati trofeje sa klubom za koji navijaš.

„Godinama je bilo priča o mom dolasku u Zvezdu, bio je dogovor sa predsednikom kluba da ove godine dođem. Dogovorili smo se u dva minuta, srećan sam. Čeka nas mnogo rada, nervoze i svega što ide uz to. Sezona nije počela, koncentrišemo se na nas i našu igru, a tako će i rezultati doći“, rekao je Teodosić za klupski sajt.

Teodosić je ovog leta potpisao za Zvezdu i jedan je od mnogih igrača iz kvalitetnih evropskih ekipa koji su došli na Mali Kalemegdan. Upitan je da li je ovo najjača ekipa Zvezde u istoriji.

„Ovo je iskusna ekipa sa iskusnim trenerom, a da li je najjača ikad, to ne znam, ne bih ulazio u to. Na nama je da radimo što bolje i da uz pomoć navijača otvorimo sezonu što bolje, da što ranije uđemo u samopouzdanje da možemo da napravimo super rezultat. Ne bih bio euforičan i davao prognoze, idemo utakmicu po utakmicu, da gradimo atmosferu na kojoj treba da igramo do maja ili juna“, naveo je on.

Došao je u Zvezdu po isteku ugovora u Virtusu.

„Ovo je bila prva godina u karijeri da nisam bio vezan ugvorom sa klubom u kome sam završio sezonu. Nije postojala nijedna prepreka da dođem u Crvenu zvezdu“, istakao je Teodosić.

Crveno-beli će sezonu u Evroligi početi na svom terenu protiv Asvela 5. oktobra, a Teodosić je rekao da je dugo priželjkivao nastup pred navijačima Zvezde.

„Siguran sam da će podržati ekipu koja ima predispozicije da napravi mnogo toga. Moraju biti strpljivi, ovo je nova ekipa, treba vremena da se uigramo. Imali smo problema sa povredama na pripremama, nije bilo dovoljno vremena koliko smo želeli da treniramo zajedno, ali kako nama, tako i drugim ekipama, Od prve utakmice sa Asvelom bićemo koncentrisani da pokažemo da zaslužujemo i da treba da se borimo za nešto veliko“, naveo je.

Bivši reprezentativac rekao je da je motivisan da ostvari dobre rezultate pošto je veliki navijač Crvene zvezde.

„Jedan od motiva je Zvezda, a drugi je da se napravi nešto lepo i veliko. Osvajati trofeje u inostranstvu je sjajno, ali osvajati ih sa klubom iz Srbije i klubom za koji navijaš je nešto posebno i želim to da osetim i da doživim“, dodao je.

On se posle 16 godina vratio u srpsku košarku posle gotovo 40 klupskih i individualnih trofeja.

„Kao klinac nisam mogao da sanjam… Maštamo kako bi izgledalo da se podigne trofej Evrolige ili svetskog i evropskog prvaka, olimpijskog ili prvaka države, ali nisam zamišljao da ću imati pristojnu karijeru, da ću otići u Ameriku, nisam. Možda sam skroman, ne znam šta bih drugo rekao“, naveo je Teodosić.

On je rekao da nije obraćao na priče da je mogao da ima uspešniju karijeru da je bio posvećeniji košarci, da ima segmente u igri koje bi trebalo da popravi, ali da ništa ne bi menjao.

Teodosić je dodao da nikada nije bežao od odgovornosti, pošto je tokom karijere često uzimao šuteve u poslednjim trenucima utakmice i naveo da mu je drago što se oprobao u NBA ligi, igrajući svojevremeno za Los Anđeles Kliperse.

„Posle 22, 23, 24. godine prestao sam da se dokazujem drugima, dokazivao sam se sebi. Otišao sam u SAD da vidim dokle mogu, koliko mogu da igram sa najboljim igračima na svetu. Drago mi je što sam bio tamo, žao mi je što nisam ranije otišao. To je lepo iskustvo koje me je promenilo nabolje i moj pogled na košarku“, rekao je on.

Upitan zbog čega ne voli da daje izjave, Teodosić je rekao da „više voli da govori na terenu“ i da privatan život želi da sačuva od javnosti.

„Navikao sam se, kada si javna ličnost boriš se, s tim živiš, to je deo svakodnevice. Toliko neistina je rečeno da bi trebalo tri, četiri sata samo o tome da pričamo, ali nema veze, super sam ovako“, rekao je Teodosić.

(Beta)

