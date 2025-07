Terzić: Dolazak Arnautovića je pokazatelj da je Zvezda fudbalska gromada

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je danas da je dolazak napadača Marka Arnautovića pokazatelj da je taj klub fudbalska gromada i da su putevi crveno-belih jasno obasjani.

„Danas ne prisustvujemo običnom predstavljanju novog igrača, ovo je jasan pokazatelj gde je Crvena zvezda danas i gde želi da bude. Ovo je poruka da su Beograd i naš stadion centar ovog regiona, da je Zvezda fudbalska gromada od kluba i da su naši putevi jasno obasjani“, rekao je Terzić na predstavljanju Arnautovića na stadionu „Rajko Mitić“.

Austrijski reprezentativac potpisao je dvogodišnji ugovor sa Zvezdom.

„Želim javno da zahvalim Marku Arnautoviću što je pokazao veliku želju da dođe i bude fudbaler Crvene zvezde. Mnogo puta ste do sada pričali i provlačili priču godinama da je veliki zvezdaš i srpski patriota i da je bilo pitanje vremena kada će obući dres Crvene zvezde“, rekao je Terzić.

„Mnogo puta smo i do sada mi pričali, međutim, čekali smo da se neke kockice slože, u tajnosti smo pričali, pre svega sa njegovim bratom Danijelom. Na obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo miliona navijača Crvene zvezde, dočekali smo da Marko Arnautović obuče dres Crvene zvezde“, dodao je on.

Govoreći o 36-godišnjem napadaču, Terzić je rekao da je to igrač koji je postizao golove na najvećim stadionima Evrope, igrao u najvećim ligama Evrope i da se nada da ima još mnogo toga da pruži.

Zvezda u subotu igra na svom terenu protiv OFK Beograda, u drugom kolu Super lige, a Terzić je rekao da od stručnog štaba zavisi da li će Arnautović debitovati tada ili u utorak protiv Gibraltara, u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Arnautović će premijerno biti na Marakani u subotu od 20 časova, na utakmici protiv OFK Beograda.

„Danas će obaviti prvi grupni trening sa ekipom, do sada je trenirao individualno. Veoma je spreman, ali ne dovodimo ga zbog jedne utakmice, treba nam naredne dve godine minimum. Nećemo ni da žurimo, to će proceniti on uz subjektivni osećaj, u dogovoru sa šefom stručnog štaba“, naveo je generalni direktor crveno-belih.

On je govorio o pregovorima sa Arnautovićem.

„Marko je veoma skroman i neće da priča o tome, ali ja ću reći. U prvom razgovoru mi je otkrio da će ,kada on dođe, svi igrači biti 30 odsto bolji nego što su sada. Međutim, on to neće da kaže“, rekao je Terzić.

Novinare je zanimalo šta će klub raditi do kraja prelaznog roka.

„Naš je stil da ne govorimo o imenima koja još nisu došla. Bili ste šokirani kada se pojavila vest da je Marko Arnautović novi igrač Crvene zvezde, tako da ne očekujte da kažem nešto konkretno oko toga, ali čim vidite da Marko Marin fali ovde, znači da je na nekom radnom zadatku, znači nešto se radi, nešto se ‘kuva’. Tako da će biti još dolazaka“, rekao je Terzić.

On je rekao da je skauting tim kluba uvek aktivan, da gleda igrače na mnogim pozicijama, ali da niko ne želi da gomila fudbalere u ekipi.

„Nije lako ni treneru Milojeviću da održava dobru atmosferu, ako ima mnogo nezadovoljnih igrača u svlačionici, tako da vodimo račune i o tome. Toliko iskustva imamo u ovom poslu da znamo koga treba da dovedemo, ali ima mnogo objektivnih okolnosti zbog čega dovodimo ili ne dovodimo određene igrače koji su želja navijača. Verujte u nas, budite bez brige, imaće Crvena zvezda dobar tim“, dodao je Terzić.

On je istakao da povreda Rodrigaa nije ozbiljnije prirode i da će on biti spreman za revanš protiv Gibraltara.

