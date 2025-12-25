Terzić: Ne dovodi se u pitanje osvajanje titule sa velikom bodovnom razlikom

Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je danas da se osvajanje titule u Super ligi Srbije uopšte ne dovodi u pitanje, i to sa velikom bodovnom razlikom.

Crvena zvezda je prvi deo domaćeg šampionata završila sa bodom manje od vodećeg Partizana, a u nastavak takmičenja će ući sa novim trenerom Dejanom Stankovićem koji je zamenio Vladana Milojevića.

Terzić je, gostujući na Radio televiziji Srbije, rekao da Zvezda u poslednjih osam ili devet sezona nikada nije „prosula“ 15 bodova u jesenjem delu sezone.

„Očigledno je da je tu bilo nekih grešaka, čim se izgubi toliko bodova. Da li je došlo do premora i velikog broja povređenih igrača zbog igranja na tri fronta ili smo možda potcenili domaću ligu jer smo ubedljivo najbolji tim… Ne postoji treći razlog. Uglavnom, vreme je da se podvuče crta, da se napravi dobra analiza gde smo grešili i da već od 3. januara počnemo na neki drugačiji način“, rekao je Terzić.

On je obećao da će crveno-beli domaćem šampionatu pristupiti iz drugačijeg ugla i da je uveren da titula ostaje na stadionu „Rajko Mitić“.

„Zvezda je toliko kvalitetnija od svih ostalih klubova da mogu sa pravom da kažem da se ne dovodi u pitanje uopšte osvajanje šampionske titule, i to sa velikom bodovnom razlikom“, naglasio je Terzić.

Terzić je rekao da je Zvezda u godini za nama na dominantan način osvojila „duplu krunu“ i pokazala da je najbolji i najorganizovaniji klub u Srbiji, ali je i priznao da je poraz od kiparskog Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona neuspeh.

Zvezda u Ligi Evropa ima 10 bodova i veliku šansu za plasman u drugu fazu takmičenja.

„Kada smo već igrali Ligu Evrope, mislim da smo ostavili izuzetno dobar utisak. Dve utakmice pre kraja na korak smo da obezbedimo proleće u Evropi, što je i bio cilj. Imamo još dve utakmice samo da potvrdimo plasman, ali mislim da su navijači zadovoljni kako je Crvena zvezda izgledala“, rekao je Terzić.

Govoreći o sada već bivšem treneru, on je kazao da je Vladan Milojević pre odlaska iz kluba više puta nudio ostavku jer je video da u svlačionici nema reakcije među igračima.

„Ja razumem i Milojevića. Zvezda je jedna mašinerija koja melje. Svakodnevno smo pod velikim pritiskom, svaka tri dana su nove utakmice. Nema minulog rada. Bio je umoran i iscrpljen. Osećao je da nema šta više da pruži igračima Crvene zvezde“, rekao je Terzić.

Kada je u pitanju selekcija igrača, Terzić je rekao da veruje da je prelazni rok urađen na „fenomenalan način“.

„Tastature se dohvate samo oni koji su negativni. Njih je deset odsto, a onih 90 se ne hvata tastature. To nije realna slika. Mi radimo redovne analize zvezdaške javnosti. Dominantne igre u Ligi Evrope pokazuju da Crvena zvezda ima izuzetan igrački kadar i kvalitet. Najbolji reper su evropska takmičenja, a ne domaća. Mi smo tu pokazali da imamo ogroman kvalitet“, rekao je on.

„Ako pobedimo i Malme, to će biti prvi put u istoriji da je Zvezda nanizala četiri pobede u Evropi. To je pokazatelj da imamo izuzetno dobar tim“, zaključio je Terzić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com