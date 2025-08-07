Terzić: Ništa nije završeno, čeka nas teška utakmica u revanšu protiv Leha

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je danas da je ekipa pobedom protiv Leha u Poznanju u kvalifikacijama za fudbalsku Ligu šampiona pokazala da klub raste, ali da dvomeč trećeg kola nije završen i da crveno-bele čeka teška utakmica u revanšu u Beogradu.

„Čestitam našim fudbalerima i stručnom štabu na izuzetnom uspehu, kao i mojim najbližim saradnicima koji su dali veliki doprinos svim rezultatima. Pobedili smo šampiona Poljske na teškom gostovanju i još jednom pokazali koliko iz sezone u sezonu rastemo kao klub“, naveo je Terzić u saopštenju.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Poznanju domaći Leh 3:1, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra narednog utorka na stadionu „Rajko Mitić“.

„Ostvarili smo veliku pobedu i napravili značajnu prednost, ali nema opuštanja. Ništa nije završeno. Ovo je bilo samo prvo poluvreme. Poljski šampion je i sinoć pokazao da je odličan tim. Čeka nas teška utakmica u revanšu. Moramo biti maksimalno fokusirani u pripremi revanš meča“, rekao je Terzić.

On je pozvao navijače da podrže ekipu u subotu u prvenstvenoj utakmici protiv TSC-a, kao i u revašu protiv Leha.

„Treba nam pun stadion i velika podrška navijača da bi se na kraju svi zajedno radovali. Idemo korak po korak do Lige šampiona. Prvi sledeći je u utorak na ‘Marakani’ „, dodao je Terzić.

