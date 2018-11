Terzić: Pobeda za istoriju, nećemo ovde stati

BEOGRAD – Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ocenio je danas da je pobeda protiv Liverpula istorijska, jer je prva jednog srpskog kluba u Ligi šampiona, ali i poručio da crveno-beli nemaju nameru da se na tome zaustave.

Zvezda je u 4. kolu C grupe elitnog takmičenja savladala aktuelnog vicešampiona Evrope 2:0, golovima Milana Pavkova.

„Ostvarili smo pobedu koja će zauvek ostati upisana u istoriji Crvene zvezde. Atmosfera je bila spektakularna, organizacija utakmice besprekorna. Rukovodstvo Liverpula je posle utakmice dugo ostalo u mojoj kancelariji, gde smo razgovarali o fudbalskim stvarima“, rekao je Terzić za klupski sajt.

kako je naveo, i pored činjenice da im nije bilo prijatno posle poraza, ipak nisu mogli da sakriju impresije o atmosferi koja je vladala svih 90 minuta.

„Sa koliko ljubavi i energije naši navijači prave spektakularnu atmosferu, to se ne može doživeti nigde u Evropi. Ali, to je Zvezda, to je Srbija. Sinoć smo čitavoj Evropi poslali najlepšu sliku sa porukom da u Srbiji žive gostoprimljivi i civilizovani ljudi koji vole Crvenu zvezdu i Srbiju iznad svega“.

Terzić poručuje da smo svi svedoci vraćanja kluba na stare staze uspeha.

„Videla je Evropa moćnu ekipu, moćnu Crvenu Zvezdu, neverovatno vođenu od strane Vladana Milojevića i njegovih saradnika. Osećala se prethodnih dana neverovatno pozitivna energija i kao da smo svi u klubu verovali u ovu pobedu“.

On je otkrio i šta je rekao igračima pred izlazak na teren.

„Rekao sam im večeras pišete istoriju, nemojte propustiti ovu šansu, šansu da svojim unucima jednog dana pričate kako ste srušili Liverpul. Izađite i igrajte, budite hrabri, ovo je vaša kuća, narod to očekuje od vas. A ti, Pavkov, uradi večeras nešto veliko, toliko veliko da ti u tvom Begeču podignu spomenik“.

Zvezdin direktor ističe da su svi u klubu ponosni na igrače.

„Taj 6. novembar biće zauvek obeležen crveno-belom bojom. Momci su pokazali koliko mogu i da im je mesto u Ligi šampiona, da im je mesto u društvu najboljih. Pokazali su da možemo sa svima da se nosimo, čekaju nas još dve utakmice i zato nećemo ovde stati. Juče je bio dan za slavlje, danas nastavljamo još jače da radimo, već za vikend nas čeka meč Superlige, treba pobediti i Dinamo i nastaviti stazom uspeha“, naglasio je Terzić.

(Tanjug)