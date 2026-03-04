Terzić: Ponosno proslavljamo 81. rođendan Crvene zvezde, želimo još trofeja

Predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda i generalni direktor fudbalskog kluba Zvezdan Terzić rekao je da današnji 81. rođendan zvezdaši dočekuju u slavljeničkoj atmosferi zbog svih uspeha, a da je cilj da ove godine crveno-beli osvoje više trofeja.

„Od 4. marta 1945. godine do danas, Zvezda nije bila samo sportsko društvo. Zvezda je oduvek bila jedna velika porodica u kojoj se uspeh gradi radom, disciplinom i velikom emocijom prema grbu koji sportisti ponosno nose na svojim grudima. Ova pripadnost nije formalnost – ona je zavet, odgovornost i čast“, rekao je Terzić, navodi se na klupskom sajtu.

„Godina iza nas je još jednom potvrdila veličinu crveno-bele porodice. Osvojeno je 50 trofeja u ekipnoj konkurenciji, 29 u seniorskoj i 21 u mlađim kategorijama“, dodao je generalni sekretar fudbalskog kluba.

On je rekao da će se posebno pamtiti 2. novembar 2025. godine, dan kada su mačevaoci i bokseri osvojili titule šampiona Evrope.

„Taj datum ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji Zvezde kao simbol snage, hrabrosti i pobedničkog mentaliteta. Osim ove dve evropske titule, svedoci smo mnogih uspeha koje su ostvarili sportisti našeg sportskog društva. Iza svakog pehara stoje hiljade treninga, odricanja i mukotrpnog rada. Iza svih tih uspeha stoje sportisti, treneri, sportski radnici i svi oni koji su svesni veličine Crvene zvezde“, naveo je Terzić.

On je dodao da se danas ne slavi samo broj godina Sportskog društva, već „ljubav koja povezuje“.

„Zvezdaški duh nije prolazna emocija – on je trajna vrednost. On se ogleda u poštovanju prema tradiciji i u obavezi da svaku narednu godinu učinimo još uspešnijom. Sa ponosom na sve što je ostvareno i sa verom u ono što dolazi, Crvena zvezda nastavlja da korača putem pobeda, noseći svoje boje kao simbol jedinstva, rada i nepokolebljive vere u uspeh“, rekao je Terzić.

(Beta)

