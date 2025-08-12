Terzić saopštio spisak odbojkašica za SP

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić saopštio je danas spisak igračica za predstojeće Svetsko prvenstvo na Tajlandu.

Srbija je dvostruki uzastopni svetski prvak, a pre početka Svetskog prvenstva nastupaće na pripremnom turniru u kineskom Šenženu.

Reprezentacija će u Kinu otputovati u sredu pre podne, a pripremni turnir se igra od 16. do 18. avgusta. Rivali Srbije biće Bugarska (16. avgust, 11.30), Kanada (17. avgust, 13.45) i Holandija (18. avgust, 13.45), preneo je Odbojkaški savez Srbije (OSS).

Na jubilarnom 20. Svetskom prvenstvu Srbija će nastupati u Bangkoku, u Grupi H sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom.

Plasman u osminu finala izboriće po dve selekcije iz svake grupe.

Svetsko prvenstvo na Tajlandu igra se od 22. avgusta do 7. septembra.

Spisak odbojkašica Srbije za Svetsko prvenstvo:

Tehničari: Slađana Mirković, Marija Miljević.

Korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić.

Libera: Aleksandra Jegdić, Teodora Pušić.

Blokeri: Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Maša Kirov.

Primači: Katarina Dangubić, Bojana Milenković, Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović.

(Beta)

