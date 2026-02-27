Terzić: Svi naši navijači treba da budu ponosni na evropsku sezonu koju smo imali

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je danas da je taj klub ove sezone, uprkos eliminaciji u plej-ofu za osminu finala Lige Evropa, pokazao da igra "ozbiljan evropski fudbal" i dodao da svi navijači crveno-belih treba da budu ponosni na sezonu u Evropi koju je Crvena zvezda imala.

„Ostaje žal. Imali smo šansu da se plasiramo u osminu finala Lige Evropa. I ostaće da nas boli jer smo to zaslužili. Ali Crvena zvezda i svi naši navijači treba da budu ponosni na evropsku sezonu koju smo imali. Utakmice protiv Seltika, Porta, Steaue, Lila, Šturma, Malmea, Selte, i opet dvomeč protiv Lila su pokazale da Crvena zvezda igra ozbiljan evropski fudbal. Pokazali smo da iz sezone u sezonu pravimo sve jači tim, stvaramo sve jači klub. I taj zamajac se ne može zaustaviti“, naveo je Terzić, a preneo klub.

Crvena zvezda nije uspela da se plasira u osminu finala Lige Evropa, pošto je u četvrtak u revanš meču plej-ofa, na svom terenu u Beogradu, posle produžetaka izgubila od Lila 0:2, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:0 u korist francuskog tima.

Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Francuskoj, pobedili 1:0, pa su u dvomeču izgubili ukupnim rezultatom 1:2.

„Crvena zvezda je i revanšom protiv Lila pokazala da raste kao klub i da postaje sve konkurentnija u Evropi i protiv klubova iz najjačih ‘liga petice’. Malo je nedostajalo. Bila je to rovovska borba gde su detalji odlučivali. Oni su svoje polušanse sinoć iskoristili, mi svoje nismo. Možda smo svoju šansu propustili u prvoj utakmici u Francuskoj kada smo bili mnogo dominantniji nego naš protivnik sinoć, ali tu izvanrednu igru nismo materijalizovali na način kako smo morali. Ukupan rezultat od 2:1 za Lil posle produžetaka, ne oslikava realan odnos snaga u dve odigrane utakmice“, rekao je Terzić.

Terzić se zahvalio treneru Dejanu Stankoviću, njegovom stručnom štabu i svim igračima Crvene zvezde na igri u dvomeču protiv Lila, kao i navijačima crveno-belih na njihovoj podršci.

„Posebno hoću da se zahvalim našim vernim navijačima koji su u četiri dana dva puta napunili naš stadion i time na najbolji način pokazali koliko veruju u ovo što radimo. Okupiti 90.000 ljudi u dve utakmice u četiri dana može samo Crvena zvezda“, kazao je Terzić.

Beogradski crveno-beli sezonu nastavljaju takmičenjem u Kupu Srbije i državnom prvenstvu, u kom se nalaze na prvom mestu na tabeli sa 57 bodova, četiri više od drugoplasiranog Partizana.

„Okrećemo se osvajanju nove ‘duple krune’ i pripremama za kvalifikacije za novu Ligu šampiona gde ćemo učiniti sve da budemo još konkurentniji, a naši navijači još srećniji“, naveo je generalni direktor Crvene zvezde.

(Beta)

