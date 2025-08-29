Terzić: Ulazimo u Ligu Evropa sa velikim ambicijama, cilj je da prođemo u nokaut fazu

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je danas da taj klub takmičenje u Ligi Evropa započinje sa velikim ambicijama i dodao da mu je cilj da se plasira u njegovu nokaut fazu.

„Sigurno da ulazimo sa velikim ambicijama, cilj Crvene zvezde je da prođemo u nokaut fazu. Prognoze i procene su da će biti potrebno 11 ili 12 bodova. Važan je i raspored, koji će sutra, prekosutra izaći“, naveo je Terzić nakon današnjeg žreba ligaške faze Lige Evropa.

U ligaškoj fazi Lige Evropa će učestvovati ukupno 36 klubova. Direktan plasman u osminu finala ostvariće osam najbolje plasiranih ekipa, dok će timovi koji se na kraju ligaškog dela budu nalazili od devetog do 24. mesta na tabeli nokaut fauzu započeti od šesnaestine finala.

Crvena zvezda će kao domaćin u ligaškoj fazi Lige Evropa igrati protiv Lila, Seltika, rumunskog FCSB-a i Selte, dok će na gostujućem terenu igrati protiv Porta, Brage, Šturm Graca i Malmea.

„Nema dobrog i lošeg žreba, uvek je moglo bolje i gore. Negde je sredina i svi protivnici su po meri. Ovo je još jedna šansa da Crvena zvezda napravi promociju našeg kluba u Evropi. Četiri utakmice kod kuće, četiri na strani. Imamo dva predstavnika iz Portugala, jednog iz Španije, jednog iz Francuske, biće dobrog fudbala sigurno. Igramo protiv četiri šampiona, protiv šampiona Švedske, Austrije, Rumunije i Škotske. Jako je važno da izbegnemo Lil u prvoj utakmici, da startujemo sa pobedom“, rekao je Terzić.

Terzić je naveo da u Crvenoj zvezdi više neće biti „igračkih i kadrovskih promena“ i dodao da će se taj klub dobro spremiti za takmičenje u Ligi Evropa.

„Dobro smo se spremili, imamo dobre igrače u ovom timu, kojem je nedostajalo samo vreme u ovim kvalifikacijama i to je sudbina Crvene zvezde, odlasci i dolasci. Neće biti više igračkih promena, kadrovskih promena. Mislim da sa velikim ambicijama i sa realnim mogućnostima ulazimo u ovo takmičenje. Spremićemo se dobro, sa željom da obradujemo naše navijače“, kazao je generalni direktor Crvene zvezde.

(Beta)

