Terzić: Vrlo loše smo igrali, kukavički

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić ocenio je da je njegova ekipa u današnjoj utakmici protiv Turske igrala veoma loše, a čak i u pojedinim trenucima „kukavički“.

„Sigurno jedna od najslabijih naših igara u poslednje vreme. Vrlo loše smo igrali u većini elemenata današnje utakmice. U najvećem delu utakmice, pogotovo u drugom, trećem i petom setu kukavički. Moram to da kažem… Pogotovo u situacijama što se našeg servisa tiče i same distribucije napda posle prijema. Nije izvodljivo da jedna ekipa pobedjuje na vrhunskom nivou, a da se lopta daje jednom igraču, to je svima poznato“, rekao je Terzić posle utakmice.

Srbija je danas u prvoj utakmici Grupe B fajnal-siksa Lige nacija u Nandjingu izgubila od Turske sa 3:2 u setovima.

„Jedno veliko nezadovoljstvo ovom utakmicom, ne toliko zbog poraza, jer u sportu se pobedjuje i gubi. Ovo je fajnal-siks i ovde je skup najboljih reprezentacija na svetu i normalno je da se neka utakmica izgubi, ali ne na ovaj način“, dodao je selektor.

On je izrazio nadu da će njegova ekipa u sutrašnjoj utakmici protiv SAD biti na višem nivou i da će uspeti da ostvari pobedu potrebnu za plasman u polufinale fajnal-siksa Lige nacija.

„Mi smo danas igrali tako kako smo igrali i to nam se nije isplatilo. Sada ostaje da odigramo mnogo bolju utakmicu protiv Amerikanki. Nadam se da neće biti mnogo teško i da ćemo protiv jednog od glavnih favorita za osvajanje ovog turnira biti bolji. Pokušaćemo da pobedimo, jer je to jedini način da se kvalifikujemo za polufinale“, rekao je Terzić.

Srbija će sutra od 9.00 po srednjeevropskom vremenu u Nandjingu igrati protiv SAD u drugom meču Grupe B.

(Beta)