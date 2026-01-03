Terzić: Završavamo Enema, radimo i na Jovanoviću

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je danas da je napadač OFK Beograda Džej Enem veoma blizu prelaska u taj klub i dodao da crveno-beli takođe pregovaraju sa Štutgartgom o povratku Lazara Jovanovića.

„Ne žurimo. Prelazni rok u Evropi je počeo tek prekjuče, a za ove dve utakmice u Evropi novi igrači nemaju pravo nastupa. Do početka februara će sigurno biti novih igrača. Završavamo Enema, pri kraju smo. Možda sutra bude u avionu sa nama. Možda bude još jedno krilo. Možda uz njega budu još dva, tri igrača. Radimo i na Jovanoviću. Marin intenzivno razgovara sa sportskim direktorom Štutgarta, videćemo da li će da se završi. Imamo alternativu ako se ne završi“, naveo je Terzić u razgovoru sa novinarima na okupljanju ekipe.

Terzić je rekao i da su pojačanja potrebna samo na „dve, tri pozicije“ i dodao da, ako se Nemanja Radonjić osposobi na pravi način, će on biti „najveće pojačanje“ crveno-belih.

On je i potvrdio da nijedan igrač neće napustiti klub do završetka prvog dela priprema.

Generalni direktor Crvene zvezde naveo je i da smatra da je novi trener Dejan Stanković dosta iskusniji i mudriji sad u odnosu na svoj prvi mandat na klupi crveno-belih.

„Deluje mnogo staloženije i stabilnije i mislim da će Crvena zvezda imati ozbiljnu i pomoć i benefit od Dejana Stankovića. Mislim da je tad prerano došao u Zvezdu, biće sad u svom punom kapacitetu“, kazao je Terzić.

(Beta)

