Tijana Bošković zadobila uganuće desnog skočnog zgloba

Jedna od najboljih svetskih odbojkašica i dvostruka uzastopna MVP igračica svetskih prvenstava, Tijana Bošković, zadobila je uganuće desnog skočnog zgloba, objavio je danas Odbojkaški savez Srbije, posle urađene dijagnostike.

„Urađena je dodatna dijagnostika, gde je isključeno postojanje preloma kostiju i konstatovano istegnuće ligamenata. Tijana je uključena u proces rehabilitacije i već je započela fizikalnu terapiju. Nezahvalno je prognozirati dužinu oporavka, ali pokušaćemo da je osposobimo za četvrtfinalni meč. Ipak, teško je bilo šta reći sa sigurnošću“, izjavio je lekar seniorki Srbije dr Dejan Aleksandrić.

Srbija će u sredu, 27. avgusta, u poslednjem kolu H grupe igrati protiv Japana od 12 časova, a u osmini finala rival će biti Tajland ili Holandija (29. avgusta).

Četvrtfinala su zakazana za 3. i 4. septembar.

(Beta)

