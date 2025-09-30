Tijen prvi put u finalu ATP turnira, Medvedev predao meč u Pekingu

Američki teniser Lerner Tijen plasirao se danas u finale turnira u Pekingu, pošto mu je Danil Medvedev iz Rusije predao polufinalni meč u trećem setu zbog povrede.

Medvedev je prvi set dobio 7:5, a u drugom setu vodio je 4:1 i 5:3, pre nego što je Lerner osvojio drugi set 7:5.

Američki 19-godišnji teniser vodio je u trećem setu 4:0, kada je Medvedev predao meč zbog povrede desnog kolena.

Tijen je drugi najmlađi finalista turnira u Pekingu, posle Španca Rafaela Nadala.

On će prvi put u karijeri igrati u finalu ATP turnira, a protivnik će mu biti Italijan Janik Siner.

Siner je ranije danas pobedio Australijanca Aleksa De Minora 6:3, 4:6, 6:2.

