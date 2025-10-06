Tijen u osmini finala mastersa u Šangaju, Zverev eliminisan

Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev nije uspeo da se plasira u osminu finala mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu izgubio od 54. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle tri seta, 6:4, 3:6, 2:6.

Meč je trajao dva sata i 15 minuta.

Zverev je jednom uzeo servis francuskom teniseru, dok je Rinderkneš osvojio četiri brejka.

Oba igrača zabeležila su po sedam asova.

Rinderkneš će u osmini finala igrati protiv 19. tenisera sveta Čeha Jiržija Lehečke, koji je u trećem kolu pobedio 24. igrača sveta Kanađanina Denisa Šapovalova.

Eliminacijom Zvereva, srpski teniser Novak Đoković će biti najbolje rangiran igrač u nastavku turnira u Šangaju.

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras povukao se sa turnira pre njegovog početka, dok je drugi igrač sveta Italijan Janik Siner predao svoj meč trećeg kola protiv Talona Grikspora.

Američki teniser Lerner Tijen plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 33. igrača sveta Britanca Kamerona Norija posle dva seta, 7:6, 6:3.

Meč je trajao sat i 48 minuta.

Tijen, 36. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis britanskom teniseru, dok je Nori osvojio dva brejka.

Tijen će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 18. tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva i 20. igrača sveta Španca Alehandra Davidoviča Fokine.

(Beta)

