Tim SAD Zvezde pobednik Ol-star turnira NBA lige

Tim SAD Zvezde pobednik je ovogodišnjeg Ol-star turnira Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto je danas u finalu u Inglvudu pobedio Tim SAD Pruge 47:21.

U finalu Ol-star turnira, koje je trajalo 12 minuta kao i svaka druga utakmica ovog takmičenja, igrale su dve ekipe sačinjene od američkih igrača, dok je Tim Sveta, za koji su nastupali košarkaši iz ostalih zemalja, eliminisan u prvoj fazi.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) Ol-star turnira proglašen je košarkaš Minesote Entoni Edvards, koji je na ovom turniru za Tim SAD Zvezde u proseku beležio 10,6 poena, tri skoka i jednu asistenciju.

Najefikasniji u Timu SAD Zvezde u finalu bio je Tajris Meksi sa devet poena, dok su Edvards i Čet Holmgren dodali po osam poena.

U Timu SAD Pruge najefikasniji bio je Donovan Mičel sa šest poena. Lebron Džejms je dodao pet poena, dok je Džejlen Braun postigao četiri poena.

Prva faza turnira odigrana je po sistemu „raund robin“ (svako sa svakim), nakon čega su se dva tima sa najboljim skorom sastala u finalu.

Tim SAD Pruge je u prvoj fazi turnira pobedio Tim SAD Zvezde 42:40, dok su oba tima sačinjena od američkih igrača u prvoj fazi savladala Tim Sveta. Tim SAD Zvezde je posle produžetka pobedio 37:35, dok je Tim SAD Pruge bio bolji 48:45.

Srpski centar Nikola Jokić, član Tima Sveta, odigrao je samo prvih pet minuta utakmice protiv Tima SAD Zvezde, u kojoj je zabeležio samo dva skoka, dok u meču protiv Tima SAD Pruge nije ulazio u igru.

Završetkom današnjeg turnira završen je Ol-star vikend NBA lige, koji će sledeće godine bio održan u Finiksu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com