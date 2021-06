Tokom njegovog drafta pustili su reklamu: Sada ga čeka najveći ugovor u istoriji košarke

Nikola Jokić premoćno je pobedio u izboru za najkorisnijeg igrača NBA lige u sezoni 2020./2021., ispred Stefa Karija i Džoela Embida.

Jokić ove sezone nije propustio nijednu utakmicu regularnog dela. Imao je fantastičan učinak od 26.4 poena, 10.8 skokova, 8.3 asistencije, 1.3 ukradene lopte i 0.7 blokova po susretu. Pri tome je gađao čak 57% iz igre i 87% s linije slobodnih bacanja.

Denver Nagetse doveo je do trećeg mesta u Zapadnoj konferenciji s učinkom od 47 pobeda i 25 poraza. Uspešno je rešio i Portland Trail Blazerse u prvoj rundi plejofa, a na putu do finala Zapada stoje mu Finiks Sunsi.

Jokić je postao prvi igrač ikad iz svoje franšize s ovom nagradom i tek peti neamerički igrač kojem je to pošlo za rukom, nakon Hakima Olajdžuvona, Stiva Neša, Dirka Novickog i Janisa Adetokumbea.

Najimpresivniji dokaz Jokićevog napretka otkako je pre šest godina debitovao u NBA ligi je to što je postao najniže draftovani igrač u istoriji s najprestižnijom individualnom nagradom u najjačoj ligi sveta.

Jokić je 2014. bio anonimni tinejdžer iz nepoznatog kluba Mega Vizura, koji je tada bio tek nešto stariji od svog mladog centra. Skladno tome dobio je i mesto na draftu. Izabran je u drugoj rundi 2014. godine kao tek 41. igrač.

O tome kakav je termin u draftu dobio Jokić svedoči i podatak da kada ga je Denver izabrao, gledaoci prenosa nisu mogli da vide tradicionalni deo „cirkusa“. Umesto izlaska igrača na pozornicu i stavljanja na glavu kačketa kluba koji ga je izabrao, puštena je reklama za lanac restorana brze hrane kojem su specijalnost takosi.

Naravno, sada se taj „najveći gaf u istoriji prenosa NBA drafta“ masovno deli na društvenim mrežama.

Srpski centar je 2018. godine potpisao petogodišnji ugovor vredan 147 miliona dolara, a njegov sledeći ugovor biće najveći u istoriji košarke jer osvajanjem MVP nagrade dobija mogućnost da potpiše super max ugovor. Novinar ESPN-a Bobi Marks objavio je da bi Jokić od 2023. do 2028. trebalo da dobije ukupno 241 milion dolara.

