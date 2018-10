Tomić: Perfektno svih 40 minuta

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić, nakon ubedljive pobede nad Galatasarajem (87:57) u Evrokupu, kaže da je njegov tim odigrao perfektnu utakmicu svih 40 minuta.

„Kontrolisali smo svih 40 minuta, napravili utakmicu lakom i slavili 30 razlike. Igrači su uradili sve ono što od tražim, odigrali perfektno i bez oscilacija“, rekao je Tomić na konferenciji za novinare posle meča.

On nije mogao da kaže da li je Zvezda odigrala najbolji meč u sezoni.

„Ne mogu ovu da poredim sa ostalim utakmicama. Moramo i iz ove da ispravimo greške i još više napredujemo, ako želimo da napravimo uspeh“, naveo je on, posle čega je pohvalio ambijent u hali.

Trener Galatasaraja Ertugrul Erdogan bio je nezadovoljan slabim izdanjem svog tima.

„Ovo je bila jedna od najgorih naših utakmica u sezoni, već od početka smo gubili i nismo bili ni blizu. Odbrambeno nismo reagovali, a ni u napadu nismo imali nikakvu ideju. Ne znam zašto, ali igrači nisu delili lopte međusobno. U Beogradu protiv Zvezde mora da bude mnogo bolje“, poručio je on.

Prema njegovim rečima nije postojao dodatni pritisak u pripremi utakmice, nakon što je pre četiri godine ubijen navijač Zvezde Marko Ivković u Istanbulu.

„Žao nam je zbog svega što se desilo, ja tada nisam bio u Galatasaraju, već u Fenerbahčeu. Težak je bio to udarac za evropsku košarku. Ipak, nisam imali dodatno opterećenje, uvek je vruće kada gostujete Zvezdi“.

Crveno-beli u sledećoj rundi Evrokupa gostuju Ulmu za osam dana.

(Tanjug)