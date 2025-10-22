Tonali produžio ugovor sa Njukaslom do 2029. godine

Fudbaler Njukasla Sandro Tonali produžio je ugovor do 2029. godine, preneli su danas britanski mediji.

Tonali je produžio ugovor do 2029. godine, uz opciju nastavka saradnje na još godinu dana, preneo je Skaj.

Italijanski fudbaler postigao je dogovor u tajnosti, tokom suspenzije koju je imao zbog nelegalnog klađenja kako bi finansijski zaštitio Njukasl, pošto nije mogao da igra 10 meseci.

Tonali sada ima još tri i po godine ugovora i moguću dodatnu godinu na Sent Džejms Parku.

On je iz Milana došao u Njukasl u julu 2023. godine i tada je potpisao ugovor do leta 2028.

Tonali je odigrao 45 utakmica u svim takmičenjima prošle sezone, nakon što se vratio na teren posle suspenzije, postigao je šest golova i imao je tri asistencije.

Ove sezone bio je starter u svih osam utakmica u Premijer ligi.

(Beta)

