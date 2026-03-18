Tonali se povredio uoči utakmica Italije u baražu za Svetsko prvenstvo

Fudbaler Njukasla Sandro Tonali povredio se u večerašnjoj revanš utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Barselone i neizvestan je njegov nastup za reprezentaciju Italije u baražu za Svetsko prvenstvo.

Čini se da je Tonali povredio levu butinu, kada je trčao da sačuva fudbalera domaćih Fermina Lopesa i izbacio loptu u korner, tokom utakmice na Kamp Nou u Barseloni.

Njukasl je večeras izgubio 2:7 i ukupnim rezultatom 3:8 eliminisan je u osmini finala Lige šampiona.

Očekuje se da Tonali bude standardan u selekciji Italije u predstojećem baražu.

Italija će 26. marta dočekati Severnu Irsku u polufinalu baraža u Bergamu, a pobednik tog duela igraće pet dana kasnije u finalu na gostujućem terenu protiv pobednika meča Velsa i Bosne i Hercegovine.

Pobednik baraža igraće na Svetskom prvenstvu u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

(Beta)

