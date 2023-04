Toni Nadal: Ne znam kada će Rafael da se povuče iz tenisa, navikao je da se bori

MADRID – Zaista ne znam kada će se Rafael Nadal penzionisati, izjavio je stric i nekadašnji trener španskog tenisera Toni Nadal.

Toni Nadal je trenutno trener kanadskog tenisera Feliksa Ože-Alijasima. On je trenirao Rafaela Nadala od 1990. do 2017. godine.

„Zaista ne znam kada će Rafa da se povuče. Mislim da će igrati sve dok bude osećao da može da pobeđuje. Sve zavisi od njegovih igara i sposobnosti da trenira. Videćemo šta će posle da bude“, rekao je Toni Nadal za „Talking tenis“.

On je podsetio da je Rafa prošle godine osvojio Australijan open i Rolan Garos, a morao je zbog povrede da preda meč polufinala Vimbldona Australijancu Niku Kirjosu.

„Mislim da je Rafa dobro igrao na Vimbldonu. Imao je problema sa povredom u četvrtfinalu, ali je nekako uspeo da dođe do polufinala. Normalno je da je želeo da igra pošto je imao šansu da osvoji Vimbldon. Međutim, povreda trbušnih mišića ga je sprečila da ostvari bolji rezultat“, dodao je Toni Nadal.

Rafael Nadal je u karijeri osvojio 92 turnira, od toga 22 grend slem trofeja. On je zbog povrede morao da otkaže nastup na predstojećem mastersu u Monte Karlu.

„Rafa je navikao da se bori. Rafa to zna, u tenisu kao i u životu stvari nikad ne idu savršeno. Morate da budete spremni za naporan rad kada stvari ne idu dobro. Igrati dobro kada ne ide, to nije lako, ali nije ni previše teško. Važno je biti fokusiran na to da budete najbolji u tome što radite“, zaključio je Toni Nadal.

(Tanjug)

