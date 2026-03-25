Topić: Najbolja sezona u mojoj karijeri, naredni cilj je Evropsko prvenstvo

Srpska skakačica u vis i osvajačica srebrne medalje sa Svetskog dvoranskog prvenstva u Torunju izjavila je danas u Beogradu da je iza nje najbolja sezona u karijeri i istakla da se nada i medalji na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

„Iskreno, i dalje sam pod euforijom posle ovog velikog uspeha. Preplavljena sam emocijama. Iza mene je najbolja sezona u mojoj karijeri koja je počela obećavajuće sa skočenih 198 centimetra, ličnim i nacionalnim rekordom, i već sam tada znala da se nešto veliko sprema iza ćoška“, rekla je Topić na konferenciji za novinare.

„Potom sam pobedila na mitingu u Beogradu i na kraju trenutak koji smo svi čekali već dugo – probijena granica od dva metra. Pao mi je veliki kamen sa srca jer sam znala dugo vremena da sam spremna za to“, dodala je ona.

Topić je prošle nedelje u poljskom Torunju osvojila srebrnu medalju sa preskočenih metar i 99 centimetara.

„Najveći uspeh moje karijere, to je sigurno ova medalja koja je osvojena u izuzetno jakoj konkurenciji. Presrećna sam, prezadovoljna. Mislim da je mnogo sjajnija samom činjenicom da je konkurencija bila toliko jaka“, rekla je Topić.

Naredno veliko takmičenje koje očekuje Topić je Evropsko prvenstvo u Birmingemu koje je na program u avgustu.

„Ova medalja je podstrek. Znam da sam spremna. Glavni cilj je Evropsko prvenstvo. Imamo tu sreću ili nesreću da nam je konkurencija maltene ista, daćemo sve od sebe da i tamo budemo na najboljem nivou“, rekla je Topić.

Njen otac i trener Dragutin Topić je kazao da ga Angelina uvek iznenadi koliko je ozbiljna, kako ume da prevaziđe ogromne poteškoće, kako zna da se motiviše i koliko zna da ispolji svoj maksimum i da ga prevaziđe.

„Imam čast da treniram jednog ozbiljnog sportistu. Hvala joj što je izabrala mene za trenera, mada nije imala mnogo šanse da bira drugog… Čeka nas još mnogo izazova, glavni cilj su Olimpijske igre i nadam se da ćemo i odatle da se vratimo srećni“, rekao je Topić.

Najbolja atletičarka Srbije Ivana Španović je na šampionatu u Poljskoj zauzela šesto mesto u troskoku, a danas je istakla da je zadovoljna tim rezultatom.

Ona je navela da do Evropskog prvenstva ima dovoljna vremena i da je sigurna da će na tom takmičenju biti na nivou kom treba da bude.

„Ne libim se da kažem da mi je primarni cilj da osvojim zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, bez obzira što je druga disciplina i što neće biti ni malo lako“, rekla je Španović.

Predsednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković rekao je da je pred srpskom atletikom sjajna budućnost.

„Imamo sjajnu budućnosti i to je ono što me čini srećnim i što mi daje energiju da zajedno sa svojim timom pokušamo da do Olimpijskih igara u Los Anđelesu imamo više kandidata za visok plasman. Do tada imamo dosta prolaznih stanica i verujem da će atletičari sačuvati zdravlje, da će treneri ispuniti sve zacrtano, a da mi ispunimo sve njihove želje i molbe i da zajedno sa sponzorima i državom realizujemo te programe“, rekao je on.

(Beta)

