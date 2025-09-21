Topić osvojila bronzu u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je danas bronzanu medalju u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Ona je podelila bronzanu medalju sa Ukrajinkom Jaroslavom Mahučih, sa preskočenih 1,97 metara.

Topić je iz prvog pokušaja preskočila 1,97 metara, da bi na visini od 2,00 metra sva tri puta rušila letvicu.

Mahučih se posle prvog rušenja na 2,00 odlučila za preostala dva pokušaja na visini od 2,02 metra, ali je oba puta rušila.

Zlatnu medalju osvojila je Australijanka Nikol Olislagers sa preskočenih 2,00 metra, dok je srebro sa istom visino pripalo Poljakinji Mariji Žodzik.

Takmičenje u skoku uvis obeležila su dva prekida zbog jake kiše u Tokiju.

(Beta)

