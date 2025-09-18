Topić zadovoljna učinkom u kvalifikacijama: Spremna sam za velike visine

Srpska atletičarka Angelina Topić rekla je da su današnje kvalifikacije u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju prošle bolje nego što je mogla da zamisli i da misli da je u finalu spremna za dobre rezultate.

„Kvalifikacije su prošle bolje nego što sam mogla da zamislim, bilo je očekivano iz iskustva prethodnih prvenstava da će i visina 192 biti dovoljna za finale, iako je kvalifikaciona norma bila dosta jača, 197 centimetara. Bila sam maksimalno fokusirana da sve pokušam da skočim u prvom pokušaju, što je bila sjajna ideja, budući da je posle mog uspešnog pokušaja na 192 počela da pada kiša“, rekla je Topić za Telegraf, preneo je Srpski atletski savez.

Topić je sa preskočenih metar i 92 centimetra prošla u finale.

Ona je iz prvog pokušaja preskočila 183, 188 i 192 centimetra.

Finale je na programu u nedelju od 12 časova, a Topić je rekla da je to prvi put da će između kvalifikacija i finala imati nešto veću pauzu.

Topić je rekla da je dobro radila na pripremama i da je bila potpuno koncentrisana na Svetsko prvenstvo.

„Mnogo takmičenja iz Dijamantske lige sam preskočila zbog ovoga, da bih mogla da budem što bolja u što daljoj fazi u sezoni, nadam se da će sve doći na svoje mesto. Ove sezone mi je falilo malo više dobrih skokova i dobrih takmičenja, htela sam da u ova tri pokušaja napravim dobre skokove i podignem samopouzdanje, mislim da sam u tome uspela“, navela je.

Ona je rekla i da ne zna koji rezultati će biti dovoljni za medalju, da su tokom sezone atletičarke skakale i više od dva metra, a da iz njenog iskustva veruje da se radi o visini od dva metra.

Srpska atletičarka dodala je da je još 1. septembra doputovala u Tokio kako bi se što bolje privikla na vremensku zonu i klimu i da misli da je to bila dobra odluka.

„Mnogo smo do sada uradili i zadovoljna sam, a još sam zadovoljnija kvalifikacijama“, rekla je ona.

Upitana je za konkurenciju u finalu.

„Fokus je na meni, na njihove rezultate ne mogu da utičem. Mislim da sam spremna za velike visine i nadam se da ću to uspeti da ispunim“, rekla je Topić.

