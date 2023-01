Torino odbio ponudu Fulama od osam miliona evra za Sašu Lukića

RIM – Čelnici Torina odbili su ponudu Fulama od osam miliona evra za srpskog fudbalskog reprezentativca Sašu Lukića, prenose italijanski mediji.

Menadžer Fulama Marko Silva želi da Lukić pojača londonski klub do kraja prelaznog roka, odnosno do kraja januara. On smatra da bi srpski fudbaler bio idealno pojačanje londonskog kluba na sredini terena.

Italijanski mediji podsećaju da je Lukić igrao za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Kataru, a naš nacionalni tim eliminisan je već posle grupne faze Mundijala.

Torino se trenutno nalazi na osmom mestu na tabeli Serije A i bori se za mesto koje vodi u evropska klupska takmičenja naredne sezone.

Lukić (26) ima ugovor sa italijanskim klubom do juna naredne godine. On je ponikao u Partizanu, a član je Torina od 2016. godine.

Lukić je za Torino odigrao 161 meč i postigao je 14 golova. Za reprezentaciju Srbije dva puta se upisao u strelce na 35 mečeva. U Fulamu već igra jedan srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović.

(Tanjug)

