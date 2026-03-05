Totenhem izgubio od Kristal Palasa i upisao peti vezani poraz u Premijer ligi

Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su večeras na gostujućem terenu Totenhem 3:1, u 29. kolu engleske Premijer lige.

Poveo je Totenhem golom Domenika Solankea u 34. minutu, a izjednačenje Kristal Palasu doneo Ismaila Sar pogotkom iz penala šest minuta kasnije.

U sudijskoj nadoknadi poluvremena Kristal Palas je pogocima Jorgena Stranda Larsena u prvom i Sara u sedmom minutu nadoknade stigao do rezultatskog preokreta i dva gola prednosti, koju je sačuvao do kraja meča.

Totenhem je od 38. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Miki van de Ven.

Kristal Palas je na 13. mestu sa 38 bodova. Totenhem je vezao peti prvenstveni poraz i sa 29 poena se nalazi na 16. poziciji i ima bod više od zone ispadanja.

U narednom kolu, Kristal Palas će dočekati Lids, dok će Totenhem gostovati Liverpulu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com