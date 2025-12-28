Totenhem na gostovanju savladao Kristal Palas u londonskom derbiju

Fudbaleri Totenhema pobedili su večeras na gostovanju Kristal Palas sa 1:0, u utakmici 18. kola Premijer lige.

Pobednički gol za Totenhem u londonskom derbiju postigao je Arči Grej u 42. minutu.

Dva pogotka fudbalera Totenhema Rišarlisona poništena su u 17. i 75. minutu zbog ofsajda.

Nakon trećeg vezanog poraza Kristal Palas na devetom mestu Premijer lige ima 26 bodova, dok je Totenhem prekinuo niz od dva uzastopna poraza i na 11. poziciji ima 25 bodova.

Premijer ligu oba kluba nastavljaju 1. januara, kada će Kristal Palas biti domaćin Fulamu, a Totenhem igra na gostovanju protiv Brentforda.

(Beta)

