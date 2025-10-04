Totenhem pobedio Lids u Premijer ligi

Fudbaleri Totenhema pobedili su danas na gostujućem terenu Lids 2:1, u utakmici sedmog kola Premijer lige.

Prednost Totenhemu doneo je Matis Tel golom u 23. minutu, a izjednačenje Lidsu Noa Okafor pogotkom u 34. minutu.

Pobedonosan gol za Totenhem postigao je Mohamed Kudus u 57. minutu.

Totenhem je drugi na tabeli sa 14 bodova, jednim manje i utakmicom više od prvoplasiranog Liverpula, dok Lids zauzima 12. mesto sa osam bodova.

Totenhem će u narednom kolu u Londonu dočekati Aston Vilu, dok će Lids igrati na gostujućem terenu protiv Barnlija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com