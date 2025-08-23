Totenhem pobedio Mančester siti u Premijer ligi

Fudbaleri Totenhema pobedili su danas na gostujućem terenu Mančester siti 2:0, u utakmici drugog kola Premijer lige.

Prednost Totenhemu doneo je Brenan Džonson golom u 35. minutu, a konačan rezultat je postavio Žoao Paljinja pogotkom u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Totenhem je prvi na tabeli sa šest bodova, dok je Mančester siti peti sa tri boda.

Totenhem će u narednom kolu u Londonu dočekati Bornmut, dok će Mančester siti igrati na gostujućem terenu protiv Brajtona.

(Beta)

