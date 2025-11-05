Totenhem podržava svog fudbalera Udodžija kome je prećeno pištoljem

Fudbalski klub Totenhem podržava svog fudbalera Destinija Udodžija, nakon što mu je navodno prećeno pištoljem.

Britanska policija uhapsila je 31-godišnjeg muškarca u vezi incidenta koji se dogodio 6. septembra.

Bi-Bi-Si (BBC) je nedavno preneo da je uhapšeni fudbalski agent koji je pištoljem pretio neimenovanom fudbaleru iz Premijer lige, a Totenhem se oglasio posle sinoćnje utakmice protiv Kopenhagena (4:0) u Ligi šampiona.

„Pružamo podršku Destiniju i njegovoj porodici i nastavićemo to da činimo. S obzirom da je ovo pravna stvar, ne možemo dalje da komentarišemo“, navodi se u saopštenju londonskog kluba.

Policija je saopštila da je uhapsila muškarca dva dana posle incidenta sa Udodžijem.

Takođe, ta osoba je navodno ucenjivala i pretila još jednom muškarcu tokom istog incidenta.

„Nije bilo povređenih ni u jednom incidentu. Muškarac je uhapšen zbog sumnje da je posedovao vatreno oružje sa namerom, ucenjivao i vozio bez dozvole. Pušten je uz kauciju dok traje istraga“, navela je policija.

(Beta)

