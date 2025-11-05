Totenhem podržava svog fudbalera Udodžija kome je prećeno pištoljem

Britanska policija uhapsila je 31-godišnjeg muškarca u vezi incidenta koji se dogodio 6. septembra.
Bi-Bi-Si (BBC) je nedavno preneo da je uhapšeni fudbalski agent koji je pištoljem pretio neimenovanom fudbaleru iz Premijer lige, a Totenhem se oglasio posle sinoćnje utakmice protiv Kopenhagena (4:0) u Ligi šampiona.
„Pružamo podršku Destiniju i njegovoj porodici i nastavićemo to da činimo. S obzirom da je ovo pravna stvar, ne možemo dalje da komentarišemo“, navodi se u saopštenju londonskog kluba.
Policija je saopštila da je uhapsila muškarca dva dana posle incidenta sa Udodžijem.
Takođe, ta osoba je navodno ucenjivala i pretila još jednom muškarcu tokom istog incidenta.
„Nije bilo povređenih ni u jednom incidentu. Muškarac je uhapšen zbog sumnje da je posedovao vatreno oružje sa namerom, ucenjivao i vozio bez dozvole. Pušten je uz kauciju dok traje istraga“, navela je policija.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com