Toto Volf pregovara o prodaji manjeg dela suvlasništva u ekipi Mercedes

Direktor ekipe Mercedes Toto Volf u odmaklim je pregovorima o prodaji manjeg dela svog suvlasništva u toj ekipi Formule 1.

Ukoliko dogovor bude postignut, vrednost Mercedesa će biti uvećana na šest milijardi dolara, što će biti rekord u Formuli 1. Prošlog septembra Meklaren je procenjen na 4,7 milijardi dolara.

Volf poseduje trećinu Mercedesa, a prodao bi udeo od oko pet odsto, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Vest o dogovoru prvi je preneo Sportiko, a BBC je dobio potvrdu da je informacija tačna.

Ostali vlasnici ekipe Mercedes su kompanija Mercedes i petrohemijski gigant Ineos, koji takođe imaju po trećinu.

Mercedes je drugi u šampionatu konstruktora iza šampiona Meklarena, tri trke pre kraja.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je u dve trke ove sezone i četvrti je u plasmanu, iza vozača Meklarena Landa Norisa i Oskara Pjastrija i aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula.

U periodu od 2014. do 2021. godine ekipa Mercedes osvojila je osam uzastopnih titula u konkurenciji konstruktora i sedam titula u konkurenciji vozača, od kojih je šest osvojio Luis Hamilton, a jednu Niko Rozberg.

Volf je kao investitor i izvršni direktor 2013. godine prešao u Mercedes iz Vilijamsa.

(Beta)

