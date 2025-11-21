Toto Volf prodao 15 odsto svog udela u ekipi Mercedes

Direktor ekipe Mercedes Toto Volf prodao je 15 odsto svog udela u toj ekipi Formule 1 američkom milijarderu Džordžu Kurcu za 300 miliona dolara.

Volf će ostati direktor ekipe i izvršni direktor ekipe Mercedes, a posle prodaje udela u suvlasništvu, Mercedes je procenjen na šest milijardi dolara, preneo je Bi-Bi-Si (BCC).

Kurc je osnivač kompanije za sajber bezbednost CrowdStrike, koja je bila partner Mercedesa od 2019. godine. On je kupio 15 odsto od Volfa, koji poseduje jednak udeo od jedne trećine zajedno sa Mercedes Bencom i kompanijom Ineos.

To znači da je 55-godišnji Kurc kupio pet odsto ekipe Mercedes. On je iz ličnih sredstava kupio udeo u ekipi, a ne iz sredstava kompanije.

Američki biznismen imenovan je za tehnološkog savetnika ekipe.

Tri trke pre kraja Mercedes je drugi u šampionatu konstruktora.

Vozači Mercedesa Džordž Rasel i Kimi Antoneli zauzimaju četvrto i sedmo mesto u generalnom plasmanu vozača.

(Beta)

