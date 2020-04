Tragična ispovest teniskog asa

Španski teniser Roberto Bautista Agut u tekstu za “Behind The Racquet“ otkrio je kako se borio sa smrću oba roditelja i kako je baš tada igrao najbolje u karijeri.

– Moja mama je preminula 2018. godine – rekao je Španac na početku i dodao:

– Bio sam u klubu u kojem sam ranije trenirao i dobio sam poziv posle treninga. Saznao sam da je moja mama otišla da spava i da se nije probudila. Bilo je to 100 posto neočekivano. Bila je vrlo mlada, samo 52 godine, ali je nosila mnogo stresa zbog brige o mom ocu. On je bio u krevetu u sobi pored kada mi je mama preminula. Moj otac je 2016. godine doživeo nesreću, pao je dok je čistio naše štale sa konjima i ostao je paralizovan, nije mogao da se pomera od vrata nadole. Koristio je i mašinu za disanje jer nije mogao samostalno. Imali smo dvoje ljude, plus moju mamu, koji su 24 sata dnevno brinuli o njemu.

Kada je mu mama preminula, sve je palo na Roberta i njegovu suprugu.

– Trenirao bih, a u slobodno vreme bih bio sa ocem u bolnici ili kod kuće. Znao sam da tokom tog perioda ne mogu da prestanem da igram, morao sam da pomognem ocu i u početku nismo znali koliko će koštati lečenje i operacije. Osim novca, znao sam i da otac želi da igram tenis, moji roditelji uvek su želeli da ostvarujem svoje snove bez obzira na situaciju, rekao je 32-godišnji Španac.

Bautista ističe da je nastavio da igra i da se borio jače nego ikada ranije.

– To je bio moj način da sve to dobije smisao. Tokom tog užasnog perioda igrao sam možda i najbolje u karijeri. Bio sam tu za svoju porodicu koliko sam mogao, ali nisam mogao da odbacim ono za šta sam radio celi život. Nikada nisam odustao. Bio je novembar 2019. godine kada je moj otac preminuo. Tokom finala Dejvis kupa sa Kanadom – bio sam s njim u njegovim poslednjim trenucima, a 24 sata kasnije sam igrao meč, to je moj otac želeo. Bilo je pomalo neočekivano, ali znali smo da to može da se desi bilo kog dana, meseca… Iako sam to znao, treba se suočiti sa činjenicom da ti je otac preminuo. Ti teški trenuci učinili su me jačim i snažnijim, dali su mi moć koju drugi nisu imali, učinili me fokusiranijim i motivisanijim. Radio sam sve kako bih se borio na terenu i kako bih pokazao majci i ocu da se njihov naporan rad isplatio, zaključio je teniser.

Bautista je u karijeri osvojio devet titula, prošle godine igrao je polufinale Vimbldona, a najbolji plasman na ATP listi mu je deveto mesto.