Tramp će prisustvovati finalnom meču tenisera na Ju Es openu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvovaće finalnom meču tenisera na Ju Es openu u Njujorku, saopšteno je danas iz Bele kuće.

Finale Ju Es opena u muškoj konkurenciji igraće se u nedelju uveče, a Tramp će prisustvovati grend slem meču prvi put od 2015. godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Tramp je do 2015. godine bio redovan posetilac Ju Es opena, ali od tada nije išao na Flašing Medouz otkako su mu navijači zviždali nekoliko meseci nakon što je započeo predsedničku kampanju.

On će biti prvi predsednik SAD koji je prisustovovao finalu Ju Es opena od Bila Klintona 2000. godine.

Još nije poznato ko će igrati u finalu u konkurenciji tenisera, pošto se večeras igraju polufinalni mečevi. Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Španca Karlosa Alkarasa, a branilac titule Italijan Janik Siner igra protiv Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima.

(Beta)

