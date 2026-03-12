Tramp: Iran ne bi trebalo da učestvuje na Svetskom fudbalskom prvenstvu iz bezbednosnih razloga

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je danas da ne bi bilo prikladno da fudbalska reprezentacija Irana igra na Svetskom prvenstvu ovog leta iz bezbednosnih razloga dok su dve zemlje u ratu.

„Fudbalska reprezentacija Irana je dobrodošla na Svetsko prvenstvo, ali zaista ne verujem da bi bilo prikladno da budu tu zbog njihovog života i bezbednosti“, naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social).

Ta poruka razlikuje se od one koju je preneo predsedniku Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đaniju Infantinu, koji je u utorak uveče rekao da ga je Tramp uverio da će iranski fudbaleri i treneri biti dobrodošli na Mundijal, koji SAD organizuju zajedno sa Kanadom i Meksikom.

Zvaničnik Bele kuće, koji je insistirao na anonimnosti, potvrdio je Trampovu poruku Infantinu u vezi učešća Irana na takmičenju od 11. juna do 19. jula.

Bela kuća nije danas objasnila šta je Tramp mislio kada je naveo zbog „njihovog života i bezbednosti“.

Iranski zvaničnici saopštili su da nije moguće učešće reprezentacije na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Iran bi, prema rasporedu, trebalo da igra u Inglvudu protiv Novog Zelanda 15. juna i 21. juna protiv Belgije, a grupnu fazu bi trebalo da završi 26. juna u Sijetlu utakmicom protiv Egipta.

Izrael i SAD napali su Iran pre 12 dana i zbog rata koji se proširio na Bliskom istoku moguća su otkazivanja i pomeranja brojnih sportskih takmičenja.

(Beta)

