Tramp uvodi prioritetne vize za navijače koji dolaze na SP 2026.

Administracija predsednika SAD-a Donalda Trampa najavila je danas novu inicijativu za strane državljane koji planiraju da putuju u Sjedinjene Američke Države na naredno Svetsko prvenstvo u fudbalu, a koja će im omogućiti brže zakazivanje intervjua za vize.

Program, nazvan „Fifa Pass“, omogućiće navijačima koji su kupili ulaznice preko Fifa-e da dobiju prioritetne termine za vizu, dok administracija pokušava da balansira između Trampove politike strože kontrole migracija i očekivanog velikog priliva posetilaca zbog turnira.

Naziv „pass“ označava „prioritized appointments scheduling system“, prioritetni sistem zakazivanja termina.

„Ako imate kartu za Svetsko prvenstvo, možete dobiti prioritetne termine za vizu“, rekao je predsednik Fifa-e Đani Infantino tokom sastanka u Ovalnoj kancelariji sa Trampom.

Okrenuvši se američkom predsedniku dodao je: „Rekli ste to još na našem prvom susretu, Amerika pozdravlja svet.“

Tramp je poručio da snažno ohrabruje putnike koji dolaze na Svetsko prvenstvo da „što pre“ apliciraju za vizu.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je administracija uputila više od 400 dodatnih konzularnih službenika širom sveta kako bi se odgovorilo na povećanu potražnju. U oko 80 odsto zemalja, putnici mogu dobiti termin za vizu u roku od 60 dana.

Uz novi sistem, oni koji su kupili karte preko Fifa-e moći će da koriste specijalni Fifa portal koji će ubrzati obradu njihove prijave i zakazivanje intervjua u Stejt departmentu.

„Sprovešćemo istu proveru kao i za sve ostale. Jedina razlika je što će oni biti pomereni unapred u redu čekanja“, rekao je Rubio.

Sledeće godine biće odigrane 104 utakmice u Kanadi, Meksiku i SAD, a Tramp je organizaciju Mundijala označio kao jedan od svojih prioriteta. Infantino je čest gost Bele kuće uoči žreba Svetskog prvenstva koji će biti održan 5. decembra u Kenedi centru.

Tramp je ponovo sugerisao mogućnost premeštanja utakmica iz gradova koje smatra nesigurnim, posebno se osvrnuvši na Sijetl, gde je izabrana gradonačelnica aktivistkinja Kejti Vilson, poznata po stavovima suprotstavljenim Trampovoj politici i podršci statusa „sigurnog grada“ za migrante.

„Ako pomislimo da bi moglo biti problema, zamolio bih Đanija da to premesti u drugi grad“, rekao je Tramp.

Infantino se nije direktno izjasnio o toj mogućnosti, ali je istakao da su bezbednost i sigurnost apsolutni prioritet, dodajući da visoka prodaja karata pokazuje „veliko poverenje u Sjedinjene Države“ kao domaćina.

(Beta)

