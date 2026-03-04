Tramp: Zaista me nije briga da li će Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je da ga "nije briga" da li će Iran učestvovati na ovogodišnjem Svetskom fudbalskom prvenstvu.

„Zaista me nije briga. Mislim da je Iran teško poražena zemlja“, rekao je Tramp za Politiko, a prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

BBC je, kako se navodi, kontaktirao Međunarodnu fudbalsku federaciju (Fifa) za komentar ove Trampove izjave.

Trampovi komentari dolaze usred američkih i izraelskih Udara na Iran, koji je odgovorio napadima na države saveznice SAD u Zalivu u eskalaciji sukoba.

SAD su suorganizatori Svetskog prvenstva koje se održava od 11. juna do 19. jula, zajedno sa Kanadom i Meksikom.

Iran se kvalifikovao na svoje četvrto uzastopno Svetsko prvenstvo i trebalo bi da u grupnoj fazi igra protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu i protiv Egipta u Sijetlu.

Predsenik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž je ranije doveo u pitanje učešće te selekcije na Mundijalu.

„Ono što je sigurno jeste da nakon ovog napada ne možemo sa nadom gledati ka Svetskom prvenstvu“, rekao je Taj i dodao da će sportski zvaničnici zemlje odlučiti da li je potrebna bilo kakva akcija.

(Beta)

