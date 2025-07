Tramp želi da organizuje UFC borbu u Beloj kući u sklopu proslave 250 godina nezavisnosti SAD

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp rekao je da razmišlja o organizovanju UFC meča na prostoru Bele kuće uz prisustvo više od 20.000 gledalaca u sklopu proslave 250 godina američke nezavisnosti.

„Imamo mnogo zemlje tamo“, rekao je Tramp, ljubitelj UFC, koji je poslednjih meseci prisustvovao nekoliko mečeva mešovitih borilačkih veština i blizak je prijatelj sa predsednikom UFC Dejnom Vajtom.

Tramp je svoj plan objavio sinoć u Ajovi tokom otvaranja godišnjih svečanosti povodom 250. rođendana SAD, 4. jula.

On je takođe najavio završni festival u Vašingtonu i posebno sportsko takmičenje na kome će učestvovati srednjoškolci iz čitave zemlje.

„Svi naši nacionalni parkovi, bojna polja i istorijska mesta imaće posebne događaje u čast 250. rođendana. Čak mislim da ćemo imati i UFC borbu. Zamislite to na terenu Bele kuće. Tamo imamo mnogo zemlje“, rekao je Tramp i dodao da bi to bila „prava borba“ sa 20.000 do 25.000 gledalaca.

Iz Bele kuće saopštili su da nemaju detalje osim predsednikove izjave, ali je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit kasnije rekla da je „Tramp mrtav ozbiljan“ u vezi planova.

Tramp je prošlog meseca gledao dve UFC borbe na mestima pored kaveza, zajedno sa Vajtom.

(Beta)

