Trampova unuka dobila specijalnu pozivnicu za nastup na LPGA turneji u golfu

Unuka američkog predsednika Donalda Trampa, Kaj, dobila je specijalnu pozivnicu za nastup na golf turniru na Floridi, u okviru LPGA tura, saopštili su danas organizatori.

Kaj Tramp će tako učestvovati na Anika turniru u Beleru, koji traje od 13. do 16. novembra.

Ovo je ujedno pretposlednje takmičenje u sezoni na LPGA turu, koji okuplja najbolje svetske takmičarke u golfu.

„Moj san je bio da se takmičim sa najboljima na svetu na LPGA turu. Ovaj događaj biće neverovatno iskustvo. Radujem se što ću upoznati i nadmetati se sa mnogim svojim idolima i mentorima u golfu“, rekla je Tramp u saopštenju.

Kaj Tramp (18), najstarija ćerka Donalda Trampa mlađeg, učenica je završne godine „Bendžamin škole“ u okrugu Palm Bič i već je poznato da će naredne godine nastupati za Majami Hjurikejnse.

Ona se takmiči na amaterskim turnirima širom Sjedinjenih Američkih Država u okviru Američke juniorske golf asocijacije (AJGA), gde zauzima 461. mesto na rang-listi.

Kaj Tramp ima više od šest miliona pratilaca na četiri društvene mreže i nedavno je pokrenula modni brend, koji ima za cilj da osnaži mlade žene u sportu.

Na Anika turniru, u amaterskom delu programa, po drugi put zaredom nastupaće zvezda američke ženske košarke Kejtlin Klark.

(Beta)

