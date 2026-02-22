Treća medalja, a prva zlatna za Ajlin Gu u slobodnom skijanju

Kineska takmičarka Ajlin Gu odbranila je danas zlatnu medalju u slobodnom skijanju u disciplini halfpajp na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Gu je do zlata u Livinju stigla sa 94,75 bodova, što je bio njen najbolji rezultat ostvaren u drugoj vožnji u Livinju.

Ovo je ukupno šesta olimpijska medalja za 22-godišnju Gu, koja je tako postala već najodlikovanija skijašica u kratkoj istoriji ovog sporta na Zimskim olimpijskim igrama.

Gu je na ovim Igrama osvojila i dva srebra, uz dve zlatne i jednu srebrnu medalju iz Pekinga.

Srebrnu medalju osvojila je njena sunarodnica Li Fanhue sa 93 boda, dok se na poslednji stepenik pobedničkog postolja popela Britanka Zoi Atkin sa 92,50 boda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com