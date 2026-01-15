Treća uzastopna pobeda Denvera u NBA ligi

Košarkaši Denvera pobedili su danas Dalas 118:109 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Dalas je predvodio Džamal Marej sa 33 poena i pet asistencija, Eron Gordon postigao je 22 poena uz šest skokova, a Pejton Votson 18 poena uz pet skokova. Nagetsi su u drugom poluvremenu igrali bez Kupera Flega koji je povredio levi skočni zglob.

U ekipi Dalasa najefikasniji su bili Nadži Maršal sa 24 poena, Brendon Vilijams sa 20 poena uz sedam skokova i Kejleb Martin sa 15 poena.

Košarkaši Toronta pobedili su Indijanu 115:101 i dobili sva tri međusobna duela ove sezone. U ekipi koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najefikasniji su bili Brendon Ingram sa 30 poena uz sedam skokova i četiri asistencije i Skoti Barns sa 26 poena uz 13 asistencija i sedam skokova.

Grejdi Dik pobedi je doprineo sa 21 poenom i 11 skokova, a Kolin Marej-Bojls sa 10 poena i 10 skokova.

U poraženom timu Paskal Sjakam imao je 26 poena, 10 skokova i četiri asistencije, Endru Nemhard 14 poena i šest asistencija, a sa 14 poena utakmicu je završio i Kventon Džekson.

Košarkaši Čikaga pobedili su Jutu 128:126, košem Nikole Vučevića četiri sekunde pre kraja utakmice. Vučević je utakmicu završio sa 35 poena, sedam skokova i pet asistencija, Ajo Dosunmu postigao je 15 poena, Patrik Vilijams 13, a Džejlen Smit dodao je 12 poena i 10 skokova.

U ekipi Jute Brajs Sensabo ostvario je rekord karijere od 43 poena, od kojih je 21 poen postigao u prvoj četvrtini. Kejonte Džordž dodao je 25 poena i sedam asistencija, a Kajl Filipovski 19 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su Vašington 119:105 i ostvarili četvrtu uzastopnu pobedu. Kliperse je predvodio Kavaj Lenard sa 33 poena, četiri asistencije i četiri ukradene lopte, a Džejms Harden postigao je 22 poena uz osam asistencija i pet skokova.

Janik Konan Niderhauzer u pobedi je učestvovao sa 16 16 poena, a Džordan Miler sa 11 poena, 10 skokova i pet asistencija.

Vašington je izgubio četvrtu uzastopnu utakmicu, a najefikasniji u ekipi bili su Kišon Džordž sa 23, Kris Midlton sa 17 poena i Marvin Begli sa 15 poena uz 11 skokova. Srpski košarkaš Tristan Vukčević nije igrao.

U ostalim utakmicama Klivlend je uz 35 poena Donovana Mičela pobedio Filadelfiju 133:107, Sakramento je pobedio Njujork 112:101, a Nju Orleans je uz 34 poena Treja Marfija pobedio Bruklin 116:113.

(Beta)

