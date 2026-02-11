Treće zlato za Fon Almena na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini

Švajcarski skijaš Franjo fon Almen osvojio je danas u Bormiju zlatnu medalju u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Fon Almen je trku završio za 1:25,32 minuta.

On je tako osvojio treću zlatnu medalju na ovim Igrama, pošto je bio najbolji i u spustu i ekipnoj kombinaciji.

Fon Almen je postao treći skijaš u istoriji koji je na jednim Zimskim olimpijskim igrama osvojio najsjajnija odličja u tri discipline. Druga dvojica su legende ovog sporta – Francuz Žan Klod Kili koji je osvojio tri medalje na Igrama u Grenoblu 1968. i Austrijanac Anton Zajler, trostruki pobednik na Igrama 1956. godine u Kortini.

Srebrnu medalju osvojio je Amerikanac Rajan Kokran-Sigl koji je bio za 0,13 sekundi sporiji od pobednika. On je osvojio srebro i na Igrama u Pekingu pre četiri godine.

Vodeći u Svetskom kupu, Švajcarac Marko Odermat je osvojio bronzanu medalju, pošto je za pobednikom kasnio 0,28 sekundi. Odermatu je ovo druga medalja na Igrama u Milanu i Kortini, pošto je u ekipnoj kombinaciji osvojio srebro.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com