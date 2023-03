Treći poraz srpskih bokserki u osmini finala SP, eliminisana i Šadrina

NJU DELHI – Srpska bokserska reprezentativka Natalija Šadrina eliminisana je u osmini finala Svetskog prvenstva u Nju Delhiju, pošto je danas, u kategoriji do 60 kilograma, izgubila od Rime Vološenko iz Kazahstana 5:2.

Bio je to treći poraz za Srbiju, nakon eliminacije Jelene Janićijević i Snežane Šiljković.

Kasnije danas, poslednju priliku da Srbija dobije predstavnicu u četvrtfinalu ima Milena Matović, u kategoriji do 66 kilograma, protiv Kineskinje Liju Jang.

(Tanjug)

