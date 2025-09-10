Trej Lajls novi košarkaš Real Madrida

Doskorašnji košarkaš Sakramenta Trej Lajls novi je igrač Real Madrida, saopštio je danas španski klub.

Lajls (29) je sa Real Madridom potpisao jednogodišnji ugovor.

Kanadski krilni centar je prošle sezone u proseku beležio 6,5 poena, 4,6 skokova i 1,2 asistencije za ekipu Sakramenta u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), u kojoj je proveo ceo dosadašnji deo karijere.

Juta ga je 2015. godine izabrala kao 12. pika na draftu, a nakon toga je igrao i za Denver, San Antonio i Detroit.

Najbolja poenterska sezona mu je bila 2021/22, u kojoj je uz 10,5 poena po utakmici, u proseku beležio i 5,1 skok.

Za reprezentaciju Kanade je igrao na Olimpijskim igrama u Parizu.

(Beta)

