Trener Bajerna Herbert: Odlasci Obradovića i Mesine tužni za evropsku košarku

Trener košarkaša Bajerna iz Minhena Gordon Herbert rekao je da je njegova ekipa večeras izgubila od Partizana zbog lošeg skoka i velikog broja izgubljenih lopti i da je tužna situacija za košarku to što su svoje klubove napustili Željko Obradović i Etore Mesina.

„Čestitam Partizanu. Previše smo gubili loptu, loši smo bili na skoku, imali su više poseda od nas. Veoma je teško pobediti u takvoj situaciji. Mislim da smo u prvom poluvremenu išli u pravom smeru ali smo izgubili momentum na početku treće četvrtine“, rekao je Herbert na konferenciji za novinare posle utakmice u Beogradskoj areni.

Košarkaši Bajerna izgubili su u Beogradu od Partizana 85:92, u utakmici 14. kola Evrolige.

Herbert se osvrnuo na odlazak trenera Željka Obradovića iz Partizana, ali i Etorea Mesine iz Milana krajem novembra.

„Javio sam se Željku pre neki dan. Bila je čudna situacija. Naš fokus je bio samo na nama. Lično mislim da je bio uzor mnogim ljudima i trenerima. Tužna je situacija za evropsku košarku što su i Željko, i Mesina otišli u istoj nedelji“, rekao je Herbert.

(Beta)

