Trener Bajerna kritikovao Morinjove izjave o fudbaleru Reala Vinisijusu

Trener Bajerna iz Minhena Vensan Kompani rekao je danas da je njegov kolega iz Benfike Žoze Morinjo napravio veliku grešku, "neprihvatljivim" izjavama posle utakmice sa Realom o navodnim uvredama na rasnoj osnovi upućenim fudbaleru madridske ekipe Vinisijusu Žunioru.

Vinisijus je u utorak uveče postigao jedini gol u utakmici Reala i Benfike u plej-ofu za osminu finala Lige šampiona. On je dobio žuti karton zbog proslave gola ispred protivničkih navijača, a utakmica je bila zaustavljena na 10 minuta pošto je prijavio da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani vređao na rasnoj osnovi.

Evropska fudbalska unija (Uefa) pokrenula je istragu, a Prestijani je negirao tvrdnje.

Posle utakmice, u kojoj je isključen, Morinjo je rekao da je proslavom gola Vinisijus pokazao nepoštovanje i naveo da je legendarni napadač Benfike Euzebio „dokaz da benfika nije rasistički klub“.

Ta izjava nije se dopala Kompaniju.

„Posle utakmice, imate vođu organizacije Žozea Morinja, koji praktično napada karakter Vinisijusa Žuniora pominjući način proslave gola kako bi diskreditovao ono što Vinisijus radi“, rekao je Kompani, koji je na konferenciji novinarima u Minhenu odgovarao na engleskom kako bi, kako je naveo, „bilo jasnije o čemu priča“.

„Za mene, u smislu vođstva, to je ogromna greška i nešto što ne bi trebalo da prihvatimo“, dodao je Kompani, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je kritikovao i to što je Morinjo iskoristio ime Euzebija kao navodni dokaz da Benfika nije rasistički klub.

„Znate li kroz šta su tamnoputi igrači morali da prođu šezdesetih godina? Da li je bio tamo da putuje sa Euzebijom na svako gostovanje? Verovatno je tada jedina opcija bila da ćutiš, da ne govoriš ništa, da budeš iznad toga i 10 puta bolji, kako bi dobio malo priznanja i da ljudi kažu: ‘On je zapravo dobar’. Takav je bio život Euzebija“, naveo je trener minhenskog kluba.

Kompani je pričao i o uvredama na rasnoj osnovi koje je trpeo kao igrač i rekao da priča o Vinisijusovoj proslavi gola ne bi trebalo da odvrati pažnju na fudbalerov odgovor na Prestijanijeve navodne uvrede.

„Razmišljam o tome kada Morinjo kliza kolenom na Old Trafordu, kada sa Interom proslavlja pred navijačima Barselone u polufinalu Lige šampiona, kada njegova Roma igra protiv Sevilje, a on se sukobljava sa sudijom, a sudija mora pod obezbeđenjem da napusti zemlju“, rekao je on.

„Znam stotinu ljudi koji su radili sa Žozeom Morinjom. Nikada nisam nikoga čuo da je rekao nešto loše o njemu. Shvatam da se bori za svoj tim i svoj klub. Ne možete biti loša osoba, a da svi vaši bivši igrači pričaju toliko pozitivno o vama. Ne moram da sudim o njemu kao osobi, ali znam šta sam čuo. I shvatam možda šta je uradio, ali pogrešio je“, dodao je Kompani.

(Beta)

