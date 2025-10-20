Trener Barselone Flik: Moraću da promenim ponašanje zbog mojih unuka

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik rekao je danas da će promeniti ponašanje zbog svojih unuka jer ne želi da vide ponašanje zbog kojeg je dobio crveni karton na utakmici protiv Đirone.

Barselona je u subotu pobedila Đironu 2:1 u španskom prvenstvu. Flik je dobio žuti karton jer je sarkastično aplaudirao četvrtom sudiji kada je pokazao da će se utakmica produžiti za četiri minuta, nakon što je Barselona propustila nekoliko prilika.

Kada je Ronalad Arauho postigao pobedonosni gol u nadoknadi vremena Flik je otišao da proslavi sa domaćim navijačima, a dobio je drugi žuti karton zbog nepristojnog gestikuliranja.

„Ne volim sebe da vidim u takvom stanju na televiziji, ne želim da moji unuci vide tako svog dedu. Zbog toga verovatno moram da promenim ponašanje“, rekao je Flik, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je dodao da je podigao srednji prst, zbog čega je i kažnjen jer gaji duboka osećanja prema svom klubu, koji je preuzeo prošlog maja.

Flik je 2020. godine bio trener Bajerna iz Minhena, kada je ta ekipa postala prva koja je posle više od 50 godina postigla osam golova protiv Barselone. Nemački trener rekao je da je tada bio potcenjen iako je njegova ekipa prošla u polufinale Lige šampiona.

„Sećam se kada sam trenirao Bajern, snimak utakmice pokazao je da sam imao iste reakcije kod prvog, drugog i osmog gola. Ljudi su rekli da se nisam nasmejao. Sada pokazujem više emocija, tačno je, pošto me je ovaj klub potpuno promenio. Možda bi trebalo da kontrolišem svoje impulse, ali volim Barsu, Barselonu i njene ljude i zbog toga uvek dajem sve od sebe“, naveo je Flik.

Zbog isključenja Flik je suspendovan i neće predvoditi ekipu u velikom derbiju protiv Real Madrida u nedelju na „Santjago Bernabeu“, a Barselona se žalila na suspenziju.

Predsednik Barselone Đoan Laporta rekao je da je sudija utakmice protiv Đirone Hesus Mancano navijač Reala, ali Flik nije želeo da priča o pristrasnosti sudija.

„Nisam imao ništa protiv sudije. Nisam mu se žalio, ali on je to video na taj način i to je nešto što moram da prihvatim“, rekao je Flik.

(Beta)

